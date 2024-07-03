“نتيجتك هنا” كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا moe.gov.ly

تعد نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا لعام 2024 الهدف الأهم لأكثر من 210 ألف طالب وطالبة في جميع المحافظات الليبية وكان الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر معرفة نتائج الإعدادية ليتمكنوا من الاستمتاع بإجازة فصل الصيف قبل الانتقال إلى المرحلة الثانوية في العام الدراسي المقبل تأتي هذه المرحلة بعد نهاية الامتحانات التي أُجريت في الثلاثين من مايو.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا

تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا برقم الجلوس جميع محركات البحث، وخاصة جوجل، ومنصات التواصل الاجتماعي مثل فيس بوك، حيث يبحث الجميع عن أسرع طريقة لمعرفة نتائجهم والاحتفال بها. هذا الاهتمام الكبير يعكس مدى أهمية هذه الشهادة في حياة الطلاب، كونها تعتبر نقطة تحول كبيرة في مسيرتهم التعليمية. وتتزايد التوقعات يوماً بعد يوم مع اقتراب موعد الإعلان عن النتائج، مما يزيد من حدة التوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء. يمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية أو من خلال منظومة المركز الوطني.

كيفية الحصول على النتائج بعد الدخول إلى الموقع

اولا دخول موقع نتيجة الاعدادية الليبية

يجب على الطلاب اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية وتحديد المحافظة التابعة لها

ثم إدخال رقم الجلوس ورقم القيد.

بعد الضغط على زر الاستعلام، سوف تظهر النتائج بشكل فوري.

الشهادة الإعدادية الليبية 2024

انتهى طلاب الشهادة الإعدادية في ليبيا من أداء امتحانات نهاية العام الدراسي في الثلاثين من مايو، ومنذ ذلك الحين يعيشون حالة من الترقب والانتظار للحصول على النتائج. يسيطر القلق على أكثر من 210 ألف طالب وطالبة في مختلف محافظات ليبيا، حيث يتطلعون إلى سرعة الحصول على نتائجهم من أجل الاطمئنان والتخطيط للمرحلة التعليمية المقبلة. مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي، تتزايد التوقعات والتساؤلات حول أداء الطلاب والنتائج النهائية.