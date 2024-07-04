ظهـــررت برابــط مباشــر.. لينـــك نتائج الثانوية العامة الإمارات 2024 جميع المحافظات برقم الجلوس moe.gov.ae

ظهرت الآن نتائج الثانوية العامة الإمارات وذلك ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم حيث أن جميع الطلاب ينتظروا ظهور النتيجة بفارغ الصبر منذ أن انتهوا من أداء الامتحانات حيث أن مرحلة الثانوية العامة من المراحل التعليمية المهمة وذلك لأنها تحدد مصير الطالب التعليمي القادم حيث أن مجموع الطالب هو الذي يحدد الكلية التي سوف يلتحق بها، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الثانوية العامة الإمارات

قامت وزارة التربية والتعليم في الأمارات بتوفير رابط إلكتروني والذي يسهل على جميع الطلاب في مختلف المحافظات الاطلاع على النتائج بكل سهولة، ولكن يجب اتباع الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر يجب الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الرسمي. بعد ذلك اضغط على زر تسجيل الدخول وقم بكتابة البيانات المطلوبة. في تلك الخطوة من الصفحة الرئيسية يرجى التوجه إلى قسم نتائج الطلاب. ثم قم باختيار نتائج الطلاب الدور الأول. في الخطوة التي تليها يرجى الضغط على نتائج الثانوية العامة الصف الثاني عشر. سوف يتطلب منك مجموعة من البيانات حول الطالب قم بإدخالها بشكل دقيق. أخيرا انقر على زر استعلام سوف تظهر النتيجة في غضون ثواني.

موعد ظهور نتائج الثانوية العامة الإمارات

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر الإعلان عن نتائج الثانوية العامة الإمارات يوم الأربعاء الموافق 3 من يوليو 2024، وسوف تظهر نتائج الصف الثاني عشر في تمام الساعة العاشرة صباحا، بينما من المقرر أن تظهر نتائج الصف العاشر الرابعة عصرا، بينما نتائج الصف التاسع سوف تظهر في تمام الساعة 4 عصرا.