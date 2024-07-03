“وزارة التربية والتعليم” تُعلن نتيجة الشهادة الاعدادي في ليبيا 2024.. برقم الجلوس فقط

صدرت نتيجة الشهادة الاعدادية، بقرار من وزارة التربية والتعليم في ليبيا، إضافة إلى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات بمختلف المحافظات، فضلاً عن أن هذه النتيجة جاءت نسبة النجاح أعلى من العام الماضي، خاصة وأن النتيجة تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

خطوات استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا وبمختلف المدارس، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع نتيجة نت الإلكتروني.

ثم يتم الانتقال إلى صفحة نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا.

مع إدخال رقم الجلوس واسم الطالب.

الانتظار فترة من الوقت لحين تحميل النتيجة.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض نتيجة الشهادة الإعدادي في ليبيا.

استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية

ويمكنك التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في مرحلة الشهادة الاعدادي بمختلف محافظات ليبيا وبكافة المدارس، وفقًا للخطوات الأتية:-