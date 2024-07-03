خطوات حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024 والشروط اللازمة

خطوات حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024 ، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، بعد أن أعلنت وزارة الإسكان الإجتماعي عن فتح باب التسجيل للحصول على الوحدات السكنية المعلن عنها بأسعار تناسب عدد كبير من المصريين خاصة الشباب المقبل على الزواج والأسر محدودة الدخل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات حجز شقق الإسكان الإجتماعي 2024، والشروط التي أعلنت عنها الوزارة .

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان الإجتماعي عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في التقديم للحصول على شقق الإسكان الإجتماعي، والتي جاءت كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

ألا يقل سن المتقدم عن 21 ولا يزيد عن 50 سنة.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من المبادرات الخاصة بالتمويل العقاري.

ألا يكون للمتقدم لديه وحدة سكنية خاصة به .

أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو مقيم بها.

الأوراق المطلوبة للتقديم عل شقق الإسكان الإجتماعي 2024

صورة بطاقة الرقم القومي للزوج أو الزوجة في حالة الزواج.

صور من شهادات ميلاد كمبيوتر حديثة.

ايصال مرافق في العنوان الحالي للمتقدم.

شهادة إثبات الدخل.

قيد عائلي مميكن.

قسيمة زواج مميكنة.

برنت تأمينات إجتماعية إذا كان المتقدم مؤمن عليه.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

وأعلنت وزارة الإسكان الإجتماعي عن طرح عدد من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة في المحافظات التالية: