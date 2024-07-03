افخم انواع السيارات… مواصفات تويوتا برادو 2024 الديزل الجديدة تغزو الأسواق 

تواصل شركة تويوتا تعزيز مكانتها في سوق السيارات العالمية بإطلاق طرازات متميزة تلبي احتياجات المستهلكين المختلفة من بين هذه الطرازات حيث تبرز تويوتا برادو 2024 الديزل الجديدة كليا كمزيج من الفخامة والمتانة مما يجعلها خيارا مثاليا لمحبي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) بفضل التصميم المحدث والأداء المتفوق حيث تغزو برادو 2024 الأسواق بقوة إليك نظرة على مواصفاتها من خلال السطور القادمة.

المواصفات الفنية لتويوتا برادو 2024 الديزل

تحتوى السيارة على العديد من المواصفات التى تجعلها مميزة عن غيرها وحققت أعلى مبيعات داخل الأسواق فمن أهم هذه المواصفات:

تصل سعة المحرك 2.8 لتر.

قوة السيارة 201 حصان.

عزم الدوران 500 نيوتن متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات

دفع رباعي مستمر

التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة حوالي 10 ثوانٍ

السرعة القصوى محددة إلكترونيا عند 180 كم/ساعة

المعدل حوالي 8-9 لتر/100 كم (يعتمد على الظروف وطريقة القيادة)

يصل طول السيارة 4840 مم

عرض السيارة 1885 مم

يصل ارتفاع السيارة 1845 مم

تحتوي السيارة على مصابيح أمامية LED كاملة

تحتوي السيارة على عجلات مصنوعة من ألمنيوم مقاس 18 بوصة.

تحتوي السيارة على مقاعد جلدية فاخرة مع إمكانية التدفئة والتبريد

نظام ترفيهي بشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة.

تتميز السيارة بوجود نظام صوتي JBL بـ 14 مكبر صوت.

كما أن السيارة تعمل بنظام تحكم أوتوماتيكي في المناخ ثلاثي المناطق.

سعر سيارة لتويوتا برادو 2024 الديزل

يختلف سعر تويوتا برادو 2024 بناء على السوق والمواصفات المحددة ولكن بشكل عام،ط يتراوح السعر العالمي بين: