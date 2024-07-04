“ملــيون مبـــارك للناجحين“ رابط نتائج دبلوم تجارة “هُنـــا“ جميع المحافظات برقم الجلوس tech.moe.gov.eg

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد ظهور نتائج دبلوم تجارة حيث أن جميع الطلاب يعيشوا فترة مليئة بالقلق وبالتحديد بعد أن أعلنت وزارة التعليم الفني عن اقتراب موعد ظهور النتيجة، كما قامت أيضا بتوفير خدمة إلكترونية والتي يمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتائجهم من خلالها وهذا يعد توفير للوقت والجهد بدلا من الذهاب إلى المدارس، وهذا ما سنوضحه لكم بالتفصيل في السطور القادمة.

نتائج دبلوم تجارة

أصبح الان من السهل على جميع طلاب الصف الثالث التجاري الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم فور الإعلان عنها وذلك من خلال تنفيذ الإجراءات الآتية:

في مبتدأ الأمر يجب الدخول على الرابط الرسمي الخاص ببوابة التعليم الفني. بعد ذلك يرجى تحديد نوع التعليم الفني الذي يدرس فيه الطالب. في الخطوة التالية انقر على قسم نتائج الطلاب وقم بكتابة رقم الجلوس بشكل دقيق. أخيرا اضغط على زر استعلام وانتظر بضع دقائق وسوف تظهر أمامك النتيجة بالدرجات.

موعد ظهور نتائج دبلوم تجارة

لم يتم تحديد موعد محدد لظهور نتائج دبلوم تجارة حتى الوقت الحالي والسبب هو أن الامتحانات مازالت في عمليات التصحيح والمراجعة وبعدها سوف يتم البدء في خطوة تجميع الدرجات اعتمادها ثم المراجعة النهائية ورفعها على الموقع الإلكتروني هي آخر خطوة، كما أكدت الجهات التعليمية المسؤولة على متابعة الأخبار الخاصة بالنتيجة من خلال المصادر الرسمية أو الدخول على موقع بوابة التعليم الفني من حين لآخر، وأوضحت أيضا أن نسبة النجاح هذا العام جيدة.