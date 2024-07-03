وزارة التربية العراقية تكشف رسميًا عن رابط نتائج السادس الاعدادي وموعد ظهورها! 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط نتائج السادس الاعدادي حيث أعلنت وزارة التربية العراقية خلال الساعات الاخيرة الماضية عن موعد اعلان نتائج السادس الاعدادي في كافة المحافظات العراقية والتي تعتبر من أهم النتائج التي يبحث عنها الطلاب والطالبات وأولياء الأمور خلال الأيام الأخيرة الماضية ، كما أعلنت وزارة التربية العراقية عن إعلان النتائج فور انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة والتي تستمر بعد اجازة عيد الاضحى المبارك ، وخلال السطور التالية نكشف عن رابط نتائج السادس الاعدادي عبر موقع نتائجنا الرسمي.

رابط نتائج السادس الاعدادي

يترقب جميع طلاب وطالبات السادس الاعدادي في العراق خلال الساعات القادمة الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي الدور الاول وذلك بعد انتهاء جميع الامتحانات خلال الاسابيع الماضية ، كما أعلنت وزارة التربية العراقية أن عمليات تصحيح أوراق الطلاب تستغرق الكثير من الوقت لتحري الدقة أثناء عمليات التصحيح وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي فور ظهورها.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا. ثم قم بالدخول عبر نتائج السادس الاعدادي. ثم قم بتسجيل جميع بيانات الطالب. ثم قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب. ثم قم بالضغط علي “عرض النتيجة”. تظهر نتيجة الطالب خلال ثواني.

موعد تقديم اعتراضات علي نتية السادس الاعدادي 2024

بعد التعرف على خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي في العراق يتساءل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن كيفية تقديم الاعتراضات على النتيجة في حالة عدم حصول الطالب على الدرجة التي يستحقها ، وذلك من خلال موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب في محافظته ، وذلك بعد ظهور النتيجة بمعدل 72 ساعة.