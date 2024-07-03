لينك التسجيل في سكنات عدل 3 للجزائريين 2024 والشروط الواجب توافرها

يعتبر برنامج سكنات عدل 3 من أكثر البرامج التي توفر العديد من المنح والمساعدات العينية أمام جميع المواطنين الراغبين بالتسجيل في البرنامج، فضلاً عن أن البرنامج يوفر وحدات سكنية ملائمة أمام جميع المتقدمين بأسعار مخفضة، ويمكن التسجيل في البرنامج إلكترونيًا، وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3؟

حددت وزارة السكن والعمران في الجزائر، مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم التسجيل في سكنات عدل 3 داخل ولايات الجزائر، كالتالي:-

أن يكون الشخص جزائري الجنسية ومقيم في دولة الجزائر.

يجب أن يكون الشخص المتقدم ليس لديه أي أصول أو عقارات تمنع المتقدم من القبول في برنامج سكنات عدل.

ألا يتخطى عمر المتقدم عن 70 عامًا.

أن يصل الحد الأدنى للتسجيل في سكنات عدل لـ 24 ألف دينار.

عدم تسجيل المتقدم في أي برامج دعم أخرى.

رابط التسجيل في سكنات عدل 3 بالجزائر

أما عن التسجيل في سكنات عدل 3 داخل مختلف ولايات الجزائر، وفقًا للخطوات المتمثلة في التالي:-