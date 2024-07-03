استعلم من هنا.. الرابط الرسمي للإستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية في مصر 2024

ضمن الأخبار الجديدة حيث قامت وزارة التعليم في مصر بالإعلان عن ظهور شهادات ونتائج الدبلومات الفنيه 2024 وذلك بعد دقائق وبذلك سوف يتمكن جميع طلبة الدبلومات الفنيه التجاري منها والصناعي وغيرهم من استخراج النتائج الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي للوزارة وسنوضح ذلك الآن خلال المقال الآتي ،تابعونا.

نتائج طلبة الدبلومات الفنيه 2024

أعلن مسؤولين التعليم بمصر عن ظهور نتائج كافة الدبلومات الفنيه 2024 وإمكان جميع الطلاب الإستعلام عن نتائجهم خلال بضع ساعات بكل تأكيد وثقه لأن موقع الوزارة معتمد ومؤكد، وعندما يتمكن المسؤولين من انتهاء نشر النتائج سيتمكن الأهالي وجميع الطلبه من أخذ نتائج دبلومات الزراعة والتجارة والصنايع وسنوضح ذلك عبر كلماتنا البسيطة كالآتي:

يجب على الطالب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التعليم. بعدها يقوم بالضغط علي زر شهادات ونتائج التعليم الفني. يدخل الإسم ورقم الجلوس بطريقة صحيحة وفي المكان المناسب. يحدد شعبة وتخصص الطالب أن كان بالدبلوم الفندقي أو التجاري أو الزراعي أو الصناعي. يقوم بالضغط على عنوان عرض وظهور النتيجه.

رابط الإستعلام عن نتائج التعليم الفني التجاري

يعتبر موقع التعليم الفني التجاري fany.emis.gov.eg، من المواقع المهمة في مصر وهو موقع موثوق ومعتم لإمكانية حصول طلاب الدبلومات الفنيه على النتائج بكل تأكيد، وقالت وزارة التعليم بمصر لكل من يريد نتيجة الدبلومه أن بوابة التعليم الفني هي الوحيده الموثوقة والمعتمدة وعدم البحث والوثوق في موقع أخر، وأعلنت وزارة التعليم بحرص المسؤولين على تسهيل استخراج درجات ونتائج جميع الطلاب 2024 وذلك عن طريق تتطوير وتنمية سيرفرات الرابط، حيث يوجد 9000 من طلبة الدبلومات الفنيه من جميع أنحاء الجمهورية وهذه الطريقة تمكن الطالب من استخراج النتيجه بكل سهوله وجوده.