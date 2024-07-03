أسماء الرعاية الإجتماعية PDF عبر منصة مظلتي…. خطوات الإستعلام والشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية عن أسماء الرعاية الإجتماعية PDF عبر منصة مظلتي ، والتي كشفت عنها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق تيسيراً على عدد كبير من الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، الذي يعد من أهم برامج الدعم التي تقدمها الحكومة العراقية لمحدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية الوجبة الأخيرة 2024.

أسماء الرعاية الإجتماعية PDF عبر منصة مظلتي

حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن تخصيص رابط الكتروني للإستعلام عن أسماء الرعاية الإجتماعية PDF عبر منصة مظلتي ، والتي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، وحرصاً من الحكومة العراقية على سلامة المواطنين وتجنب الإزدحام والتكدس فقد أعلنت الوزارة عن أسماء الدفعة الأخيرة من المشمولين بالرعاية الإجتماعية والتي يمكن الإستعلام عنها من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي العراقية على الإنترنت .

أو الدخول على موقع وزارة العمل العراقية .

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

ثم اضغط على تحميل الكشوفات.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد .

في حالة عدم العثور على اسم المواطن يجب انتظار تنزيل الكشوفات المقبلة.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024