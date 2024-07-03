نسخة ضد الحظر تنزيل واتساب عمر 2024 الاصدار الاخير

تستطيع أن تستمتع تحميل واتساب عمر من خلال موقعنا حيث انه من احد التطبيقات الشهيرة التي استطاعت أن تحقق انتشار واسع ونجاح كبير في مختلف الدول فهو مات البخات التي تم إصدارها سنة 2017 ومنذ هذا الوقت وحقق انتشار واسع بين جميع الاشخاص لأنه يقدم لهم عدد كبير من المميزات، بالاضافة الى انه سهل الاستخدام ويمكن تحميله مجاني بدون اي رسوم، لذلك سوف نتعرف على طريقه خلال الفقرات التالية عن خطوات تنزيل واتساب عمر العنابي على أجهزة الهواتف والاستمتاع بـ المميزات والاضافات الجديدة التي يقدمها لكم في النسخة الاخيرة

خطوات تحميل واتس اب عمر العنابي

اضغط على رابط واتس اب عمر العنابي ثم اضغط على تنزيل الملف على هاتفك.

ثم قم بالتثبيت واضغط على فتح الواتس وأدخل رمز الدولة.

ثم اكتب رقم الهاتف وهم بتأكيده مرة أخرى وبعد ذلك أدخل رمز المرور بشكل صحيح.

وتوجه الى الاعدادات لعمل الاسم والصورة واضافة الاصدقاء.

مميزات واتساب عمر العنابي