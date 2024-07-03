كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بمحافظات العراق

أصبحت برنامج الرعاية الاجتماعية، من أكثر البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف محافظات العراق، حتى أن البرنامج يُساهم بشكل كبير في عدد ملائم من المتقدمين الراغبين بالحصول على الدعم المالي، بالإضافة إلى أن البرنامج أخذ شهرة كبيرة عبر توفير للدعم الشهري التي يأتي تحت إشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

خطوات استخراج كشوف الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

وعن الخطوات التي يُرجى القيام الإلتزام بها لكي يتم عرض كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العديد من المحافظات العراقية، كما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل.

مع تسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالوجبات والدفعات.

بحيث يتم إدخال بيانات الشخص المستفيد في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “بحث”.

ليتم عرض كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

حتى يتم التعرف ما إذا تم القبول في الوجبة السابعة أم لا.

ما هي شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق؟

حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مجموعة من الشروط الهامة التي لابد وأن تتوفر في كافة المتقدمين الراغبين بالحصول على الرعاية الاجتماعية، والدعم المادي المقدم، وفقًا للأتي:-