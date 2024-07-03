وظيفة العمر بين أيديك.. وظائف مترو الأنفاق 2024 أهم الشروط والأوراق المطلوبة لتقديم.. يا تري هتبقي من المحظوظين

وظائف مترو الأنفاق 2024، ‏تم الإعلان من قبل الشركة المصرية لإدارة وتنظيم المترو عن حاجتها لمجموعة من العاملين كمساعدين لسائق القطار وتم وضع مجموعة من الشروط والقواعد لقبول المتقدمين وكيفية التقديم أيضا تم عرض كافة التفاصيل في الإعلان المطروح من قبل الشركة على الصفحة الرسمية الخاصة بها، حتى تكون عملية التقديم سهلة بالنسبة لكافة الشباب الراغبين في الالتحاق في هذه الوظائف والتي تنطبق عليهم الشروط الموضوعة.

‏شروط وظائف مترو الأنفاق 2024

‏قامت الشركة المصرية لإدارة وتنظيم المترو بوضع مجموعة من الشروط حتى يتم الالتحاق بوظائف المترو لهذا العام ومن أشهر هذه الشروط:

‏أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل سواء كان دبلوم فني صناعي بكافة الأنواع أو البكالوريوس الفني الصناعي أو أي تخصص في الهندسة خاص بهندسة الإلكترونيات أو هندسة الميكانيكا والكهرباء.

‏تم التأكيد على أنه سوف يتم قبول الأشخاص بناءً على المؤهل الأعلى.

‏الوظائف متاحة للذكور فقط.

‏سن المتقدم لا يزيد عن 35 عام.

‏أن يكون المتقدم معه شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو شهادة الإعفاء.

‏أن يكون المتقدمين مقيمين في الوقت الحالي في القاهرة الكبرى.

‏أن يكون المتقدم حسن السمعة ولا يكون له أي سابقة جنائية.

‏أن يجتاز المتقدم جميع الاختبارات الموضوعة سواء كانت خاصة باللغة العربية أو الإنجليزية أو أي اختبارات أخرى معرفية.

اجتياز الاختبارات النفسية والاختبارات الطبية للتأكد من الصحة البدنية والعقلية.

‏الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مترو الأنفاق

‏هناك مجموعة من الأوراق التي يجب تقديمها للالتحاق بوظائف مثل الأنفاق: