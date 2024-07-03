موعد صرف حساب المواطن شهر يوليو 2024 ورابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

أعلنت الصفحة الرسمية لحساب المواطن على الإنترنت عن موعد صرف حساب المواطن شهر يوليو 2024، والذي يعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة السعودية، كونه مصدر دخل عدد كبير من الأشخاص وتسعى الحكومة السعودية على تقديم العون والمساعدة لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومع اقتراب موعد الصرف يهتم عدد كبير من الأشخاص بالتعرف على موعد صرف حساب المواطن شهر يوليو وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …

موعد صرف حساب المواطن شهر يوليو 2024

حيث أعلنت الحكومة السعودية عن موعد صرف حساب المواطن شهر يوليو، والذي من المقرر أن يتم صرفه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ، ومن المقرر أن يتم صرف دفعة شهر يوليو لحساب المواطن بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024.

وكانت وزارة الموارد والتنمية البشرية أعلنت عن صرف حساب المواطن دفعة يوليو في موعدها دون تبكير أو تأخير، وهذا لأنه وافق يوم عمل عادي أما في حال وإن توافق يوم الصرف يوم عطلة أو إجازة رسمية فالبلاد ففي هذه الحالة يتم تبكير أو تأخير موعد الصرف .

رابط الاستعلام عن أهلية حساب المواطن دفعة يوليو

وأعلنت وزارة الموارد السعودية عن أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على حساب المواطن الإستعلام عن نتيجة الأهلية من خلال إتباع الخطوات الآتية: