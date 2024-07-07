“برابــط مباشــر“ رابط الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2024 جميع محافظات مصر fany.emis.gov.eg

لم يتبقى سوى أيام قليلة حتى يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية ووفقا لما أعلنت عنه وزارة التعليم الفني أنه قد التحق بتأدية الاختبارات هذا العام ما يقارب نحو 900 ألف طالب وطالبة وهذا يشمل الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية بالإضافة إلى والزراعية والفندقية في مختلف المحافظات، وجميع الطلاب وأولياء الأمور الأن يعيشوا فترة مليئة بالقلق والتوتر وهذا لأن مجموع الطالب هو الذي يحدد الجامعة التي سوف يلتحق بها، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

نتائج الدبلومات الفنية

قامت الجهات التعليمية المسؤولة بإطلاق رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع الطلاب في مختلف المحافظات الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية وذلك بمجرد اتباع الخطوات التالية:

أولا يجب زيارة بوابة التعليم الفني وهذا من خلال الضغط على ذلك الرابط، أو موقع نتيجة نت. ثانيا من القائمة الظاهرة أمامك قم بالضغط على خيار نتائج الطلاب. ثالثا يرجى الدخول على نتيجة الدبلومات الفنية. رابعا قم باختيار الشعبة المقيد بها الطالب. خامسا قم بتحديد المحافظة. في تلك الخطوة سوف يتطلب منك كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في الحقل المخصص. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة.

توزيع درجات التعليم الفني

أوضحت وزارة التعليم الفني عن توزيع الدرجات هذا العام والذي جاء على النحو التالي:

مجموع درجات نظام الثلاث سنوات هو 700 درجة.

بينما مجموع درجات نظام الخمس سنوات هو ألف درجة.

مجموع درجات التعليم المزدوج هو 570 درجة.

يجب العلم أنه يتم توزيع تلك الدرجات على المقررات الدراسية.

موعد ظهور نتائج شهادات التعليم الفني

وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الفني في خلال الأيام القليلة القادمة، كما صرحت أيضا عن أن نسبة النجاح هذا العام مرتفعة وذلك لأن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط.