مبروك هتدفعها بنصف ثمنها .. خطوات دفع فاتورة الخط الأرضي 2024 بالموبايل فقط

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن خطوات دفع فاتورة الخط الأرضي حيث أعلنت شركة وي عن إصدار فاتورة الخط الارضي لشهر يوليو الجاري ، ويستطيع جميع عملاء الخط الارضي الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي من خلال الموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات ، كما توجد العديد من طرق الدفع المختلفة لفاتورة الخط الأرضي وخلال السطور التالية نكشف عن جميع خطوات الاستعلام عن فاتورة الخط الارضي بكل سهولة.

خطوات دفع فاتورة الخط الأرضي

يبحث الكثير من عملاء الخط الأرضي خلال الساعات القليلة الماضية عن خطوات دفع فاتورة الخط الأرضي وذلك لتجنب انقطاع خدمة الخط الأرضي أو انقطاع خدمة الانترنت الأرضي ومن الجدير بالذكر أنه يتم إصدار فاتورة الخط الأرضي شهريًا أو كل ثلاثة أشهر ويستطيع عملاء الخط الارضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي عن طريق الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات وي.

ثم قم بالضغط علي “الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي”.

ثم قم بتسجيل رقم التليفون الأرضي وكود المحافظة.

ثم قم بالضغط على “استعلام”.

تظهر قيمة فاتورة الخط الأرضي لشهر يوليو

طرق دفع فاتورة الخط الارضي

بعد الاستعلام عن قيمة فاتورة الخط الأرضي يبحث الكثير من المواطنين عن أسهل طرق دفع فاتورة الخط الأرضي في موعدها لتجنب انقطاع الخدمة وذلك من خلال الذهاب لسنترال وي في محافظتك أو من خلال خدمات فوري أو عبر خدمة الدفع الالكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة ، كما يمكن دفع فاتورة الخط الارضي من خلال محفظة فوادفون كاش.