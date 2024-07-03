صدرت الان.. نتيجة الشهادة الاعدادي ليبيا 2024 بمختلف المدارس

أصبحت نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا أمام جميع الطلاب والطالبات بمختلف المدارس شاملة المديريات، حتى أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلبة في المحافظات الليبية، بالإضافة إلى رفع النتائج عبر بوابة منظومة الإمتحانات التي يتم العمل على نشرها عبر الموقع الرسمي للوزارة، تسهيلاً على الجميع في التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية.

نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2024

صدرت نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا ظهر اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن النتيجة تم صدورها في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بالإضافة إلى أن هذه النتيجة تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، كما أن الإمتحانات تمت في هدوء تام بمختلف المدارس والمديريات العاملة في دولة ليبيا.

طريقة استخراج نتيجة الشهادة الاعدادي في ليبيا

ويمكنك العمل على استخراج نتيجة الشهادة الاعدادية، التي بلغ عدد الطلاب والطالبات لـ 210 ألف طالب وطالبة مما خاضوا هذه الامتحانات، وفقًا للخطوات الأتية:-