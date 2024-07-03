أون لاين .. خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024 “ادفعها وانت في بيتك”

Gehad hussin تاريخ النشر تصنيف أخبار مصر
أون لاين .. خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024 “ادفعها وانت في بيتك”

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو حيث أعلنت شركة الكهرباء في كافة المحافظات المصرية عن إصدار فاتورة الكهرباء لشهر يوليو الجاري ، وقد أتاحت وزارة الكهرباء الكثير من طرق الدفع المختلفة وذلك للتسهيل على المواطنين وإمكانية دفع فاتورة الكهرباء في اي وقت أثناء اليوم ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024.

خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو

يستطيع جميع المواطنين المصريين سداد فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر يوليو 2024 بأكثر من طريقة حيث يجب سداد فاتورة الكهرباء في موعدها وعدم التأخير وذلك لتجنب الحصول على غرامات وقد بدأ تحصيل فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024 بداية من يوم الاثنين الموافق 1 يوليو 2024 ويستمر طوال أيام الشهر وإليكم خطوات دفع فاتورة الكهرباء شهر يوليو.

  • يمكن سداد فواتير الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
  • خدمات فوري او مصاري.
  • يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال المحافظ الالكترونية في البنوك المختلفة.
  • يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال محفظة فودافون كاش.
  • يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال محصل الشركة.
  • يمكن سداد فاتورة الكهرباء من خلال شركة الكهرباء في منطقتك.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يوليو 2024

يستطيع جميع المواطنين الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الخاصة بشكر يوليو الجاري من خلال موقع شركة الكهرباء عن طريق الخطوات التالية.

  1. أولًا قم بالدخول عبر موقع شركة الكهرباء.
  2. ثم قم باختيار شركة الكهرباء الخاصة بمنطقتك.
  3. ثم قم بإدخال قراءة العداد ورقم العداد.
  4. ثم اضغط على “استعلام”.
  5. نظره قيمة الاستهلاك الشهري الخاصة بالعداد.
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معلومات الكاتب
Gehad hussin

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