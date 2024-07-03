حصرياً.. لينك نتائج البكالوريا بسوريا 2024 بالاسم عبر موقع نتيجة نت وموعد الإعلان عن النتيجة

يبحث الكثير من طلبة البكالوريا في سوريا عن موعد إعلان شهادة البكالوريا ولينك الاستعلام عنها، حيث تعتبر شهادة البكالوريا بشهادة الثانوية العامة والتي تعد من أهم مراحل التعليم في حياة الطالب، ومن خلال درجة البكالوريا التي يحصل عليها الطالب يتم تحديد مستقبل الطالب الجامعي، وحالياً تعمل وزارة التربية السورية بتصحيح الدفاتر الامتحانية لكافة المواد الدراسية الأساسية للباك السوري للشعبتين علمي وأدبي، وخلال هذا المقال سوف نوافيكم كافة الاخبار الخاصة بنتائج البكالوريا في سوريا 2024.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا بسوريا 2024

خلال الأيام المقبلة سوف يتم الإعلان عن نتائج الباك بسوريا 2024، وستعلن النتيجة عبر موقع وزارة التربية السورية ليكون من السهل على الطلاب استخراج النتيجة، ولكن حتى تلك اللحظة لم يتم تفعيل الرابط الإلكتروني، ويتم الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

يتم التوجه إلى موقع نتيجة نت.

الدخول إلى أيقونة النتائج الصفحة الرئيسية.

يتم إدخال كافة بيانات الطالب بشكل صحيح.

تحديد القسم التابع له الطالب والعاد الدراسي والدور أيضاً.

تسجيل اسم الطالب مع رقم الاكتتاب.

الضغط على زر بحث والانتظار لتظهر النتائج.

موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في سوريا

انتهى طلاب شهادة البكالوريا بسوريا من اختباراتهم في 13 يونيو 2024 ومنذ ذلك التوقيت وبدأت عمليات التصحيح لأوراق إجابات الطلاب، وقد أعلنت وزارة التربية أنه تم الانتهاء بالفعل من تصحيح معظم المواد الرسمية في الشعبتين أدبي وعلمي، ومن المقرر أن تعلن النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، وكشفت الوزارة أن النتيجة ستعلن أون لاين عبر موقعها الإلكتروني وعبر موقع نتيجة نت وهذا يسهل على الطلاب معرفة النتيجة بكل سهولة.