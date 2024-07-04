بــرقـم الأكتتــاب.. رابـــط نتائج التاسع سوريا 2024 جميع المحافظات “هُنـــا“ moed.gov.sy

يتساءل جميع الطلاب عن موعد نتائج التاسع سوريا 2024 وذلك منذ أن انتهوا من أداء الاختبارات وذلك كان يوم 12 من يونيو 2024، ويجب العلم أن مرحلة التاسع من المراحل التعليمية التي حصلت على اهتمام كبير وهذا لأنها تنقل الطالب إلى مرحلة جديدة والتي تتوقف على مجموع الطالب الذي سوف يحصل عليه لهذا السبب يعيش جميع الطلاب فترة مليئة بالقلق والتوتر، وهذا ما سنتحدث عنه في السطور القادمة.

نتائج التاسع سوريا 2024

قامت وزارة التربية والتعليم في سوريا بإطلاق خدمة إلكترونية والتي يمكن للطلاب من خلالها الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا ولكن يجب تنفيذ الخطوات التالية:

في مبتدأ الأمر يجب الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية وهذا من خلال ذلك الرابط. في الخطوة التالية قم بالنقر على قسم الخدمات الإلكترونية. ثم في تلك الخطوة انقر على خيار نتائج الطلاب وقم بتحديد الصف التاسع. يرجى إدخال البيانات المطلوبة والتي تكون اسم الطالب، ورقم الاكتتاب الخاص به. أخيرا اضغط على بحث وانتظر حتى يتم عرض النتيجة، في حال عدم ظهورها سوف يظهر لك لم تظهر بعد.

موعد ظهور نتائج التاسع سوريا

وفقا لما أوضحته وزارة التربية والتعليم السورية أنه تم بالفعل الانتهاء من تصحيح الدرجات في الكثير من المحافظات وهما الآن في مرحلة تجميع الدرجات وبعدها سوف تتم المراجعة النهائية وأخيرا اعتماد الدرجات من قبل الجهات المعنية ثم رفعها على الموقع الرسمي وهذا من المقرر أن يكون في خلال الأيام القليلة القادمة.