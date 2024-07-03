تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو عشر أيام + زيادة رسمية للمستفيدين 2024

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو 2024 حيث من المحدد صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر ميلادي ، وذلك بما لم يتوافق ما اجازات رسمية أو أسبوعية ، وقد أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة الماضية أن يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2024 هو أول أيام صرف معاشات تكافل وكرامة ، وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي تعتمد عليها الكثير من طبقات المجتمع من محدودي الدخل والأسر الفقيرة خلال السنوات الاخيرة الماضية.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر يوليو

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2024 ، وسيتم صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية خلال شهر مارس الماضي وذلك وفقًا لحزمة القرارات الاجتماعية المتخذة لتحسين مستوى دخل الأفراد للمساعدة في الحصول على حياة اجتماعية كريمة ، ويستمر صرف معاشات تكافل وكرامة طوال 6 أيام متتالية من شهر يوليو 2024.

أماكن صرف معاشات تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الكثير من اماكن صرف معاشات تكافل وكرامة والتي يمكن الحصول عليها من خلال الفيزا الالكترونية من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي بكافة الشوارع أو من خلال جميع مكاتب البريد المصري ، أو من خلال كافة فروع فوري ، كما يستطيع جميع المستحقين الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة بالرقم القومي.