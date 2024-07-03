شروط منحة البطالة في الجزائر 2024 والمستندات المطلوبة

أطلقت الحكومة الجزائرية، منحة البطالة من أبرز البرامج التي تقوم بدعم شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء ولايات الجزائر، بالإضافة إلى أن هذه المنحة تضم عدد كبير من المواطنين التي توفر لهم دعم مالي شهري، مع الإلتزام بتجديد المنحة كل 6 أشهر، وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي نوضحها لكم في السطور التالية.

شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024

تتمثل أبرز شروط التسجيل في منحة البطالة أمام كافة المواطنين في ولايات الجزائر، بما توفر لهم دعم مادي ملائم، وفقًا للأتي:-

أن يكون الشخص المتقدم حاصل على الجنسية الجزائرية.

كما يجب أن يكون مقيم دائم في دولة الجزائر.

يجب أن يتراوح عمر الشخص المتقدم من 19 إلى 40 عامًا لكي يتم القبول في المنحة.

ألا يكون المتقدم موظفًا في أي من القطاعين الحكومي والخاص.

ألا يكون لدى المتقدم أي أصول ذات قيمة عالية تمنعه من التسجيل في البطالة.

كما يجب أن يكون مسجل عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ما هي وثائق التسجيل في منحة البطالة؟

حددت الوكالة الوطنية للتشغيل في دولة الجزائر، مجموعة من المستندات المعنية بطلب القبول في منحة البطالة أمام جميع الجزائريين داخل ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-