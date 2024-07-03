احصلي على 800 دينار شهريا.. التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

amal khater تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
احصلي على 800 دينار شهريا.. التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالجزائر 2024 والشروط المطلوبة

يجب على جميع السيدات اللاتي يرغبن في الحصول على الدعم من منحة المرأة الماكثة في الجزائر التي تعد من البرامج التي تساند السيدات الغير عاملات لتحسين الدخل وتوفير مستوى معيشي مرتفع لهم وتلبية احتياجاتهم الاساسية ومتطلباتهم في الحياه، ولكن يجب للتسجيل في منحه المراه الماكسه بالجزائر توفر عده شروط وضوابط سوف نذكرها لكم خلال الفقرات التالية.

منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

يجب على جميع سيدات الذين يلعبوا في الدليل في منح المرأة الناقصة اتباع عدة خطوات تتمثل فيما يلي:

  • اضغط على صفحة وزارة التشغيل الرسمية ثم توجه إلى قائمة الخدمات الإلكترونية.
  •  اضغط منحة البطالة 2024 سوف تفتح لك نافذه اضغط على منحة المرأة الماكثة في البيت.
  •  ثم املء نموذج التسجيل بشكل صحيح وادخل البيانات المطلوبة في مكانها وسوف يطلب منك رفع الأوراق والمستندات وتكون صحيحة.
  •  وبعد التأكد من المعلومات اضغط على زر تقديم في النهاية.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة 2024

منحة المراة الماكثة تقدم للسيدات في الجزائر من الحكومة، لتحسين مستوياتهم وتقديم يد العون لهم ومن اهم شروط التسجيل في منحة المرأه الماكثه بالجزائر 2024 ما يلي:

  • يجب أن يكون من المطلقات والأرامل وتحتاج الى مساعدة.
  •  يجب ألا تكون مستفادة من اي دعم او لها راتب شهر من اي جهه اخرى.
  • يجب ان يكون عمر المتقدمة أكثر من 18 عاما وان يكون ليس لديها تأمين.
  • يجب ان تكون جزائريه الجنسيه وتقيم في الجزائر بشكل دائم الا يكون ليس لديها عائل ويقول لديها أبناء.
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amal khater

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