ظهور نتيجة الشهادة الاعدادي ليبيا 2024 جميع المدارس بالدرجات

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
ظهور نتيجة الشهادة الاعدادي ليبيا 2024 جميع المدارس بالدرجات
نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا، ظهر اليوم الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن ذلك جاء مؤتمر صحفي اليوم مع حضور عدد من المسؤولين داخل الوزارة، إضافة إلى أن هذه النتيجة شملت العديد من الطلاب والطالبات الراغبين في الإطلاع على نتائجهم، والتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 رقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن أن نتائج الشهادة الإعدادية نسبة النجاح فيها أعلى من العام الماضي، بما تمكن كل طالب وطالبة من التعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة، مع فتح باب التظلم أمام الطلاب لكي يتم العمل على إعادة فتح الباب أمام الطلاب لمراجعة أوراق الامتحانات مرة أخرى، لضمان حصول كل طالب على الدرجات، وإعادة إعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في ليبيا.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادي ليبيا 2024 جميع المدارس بالدرجات
ظهور نتيجة الشهادة الاعدادي ليبيا 2024 جميع المدارس بالدرجات

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا وبمختلف المدارس، وفقًا للأتي:-

  • أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
  • أو الدخول إلى موقع نتيجة نت.
  • ثم يتم الإنتقال إلى الصفحة التالية من الموقع.
  • اختيار المرحلة الدراسية.
  • إدخال رقم الجلوس واسم الطلب.
  • ليتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالدرجات في هذه المرحلة.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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