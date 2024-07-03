حلقات جديدة.. الموسم الثاني من صلاح الدين الأيوبي والقنوات الناقلة له

يمكن أن تشاهد أقوى المسلسلات التاريخية هو مسلسل صلاح الدين الأيوبي على عدد من القنوات الفضائية الموسم الثاني وهو من أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من الشرق عن مسلسل بعد النجاح الكبير الذي حققها الجزء الأول حيث انه من افضل القصص الحقيقية التي تم تصويرها بشكل درامي رائع ويعاد قصة حقيقية رائعه استطاعت ان تدخل قلوب المشاهدين وتحقق نجاح كبير،لذلك سوف نتعرف على موعد عرض المسلسل الجزء الثاني والقنوات الناقله له خلال الفقرات التالية.

القنوات الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي

يمكن أن تتابع جميع الحلقات كاملة من مسلسل صلاح الدين الأيوبي على قناة آي تي في التركية بأفضل جوده ممكنه حيث ان المسلسل يذاع مرة واسبانيا في تمام الساعة 10:00 مساء يوم الاربعاء ويمكن أن تتابع القناة على القمر الصناعي النايل سات من خلال تردد التالي:

تردد قناة اي تي في 10996.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطا 6/5.

جودة القناة hd.

كما يمكن ان تشاهد هذا المسلسل على قناة الفجر الجزائرية من خلال التردد التالي:

تردد 11034.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة hd.

احداث مسلسل الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

سوف يعود الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي بأحداث قويه ومفاجات لجميع المشاهدين، حيث تم الانتهاء من تصوير الملحمه التاريخيه لهذا المسلسل والذي سوف يعرض على الشاشات العربية في شهر سبتمبر القادم 2024 لذلك الجميع ينتظر احداث جديدة ومعارك وحروب جديدة وضم عديد من المدن الى الدوله العثمانية.