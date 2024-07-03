وحش الألعاب.. هاتف Realme GT5 Pro أحدث اصدارات ريلمي ببطارية ضخمة وذاكرة عملاقة “أقوى موبايل العالم 2024”

تحرص دائمًا شركة ريلمي على تقديم الكثير من الهواتف الذكية من أحدث الأنواع بتصميمات عصرية وأنيقة للغاية، بالإضافة إلى عدة مواصفات رائعة مما أدى إلى ازدياد نسبة المبيعات بشكل ملحوظ منذ اصدار هاتف Realme ،GT5 Pro وذلك بسبب ذاكرة التخزين العالية التي تصل إلى 1 تيرا بايت بالإضافة إلى ذاكرة عشوائية تبلغ 16 جيجا بايت، مع استعمال كاميرات تصوير فيديوهات وصور مدهشة كأنها تحاكي الطبيعة بالظبط، للإطلاع على مواصفات هاتف Realme GT5 Pro، قم بمتابعة الفقرات التالية.

مواصفات هاتف Realme GT5 Pro

يتميز هاتف Realme GT5 pro بالعديد من المواصفات التي يبحث عنها الأشخاص عند شراء جوال جديد، وأهم تلك المواصفات هي:

المعالج من المعالجات ثمانية النواة. نظام التشغيل اندرويد 14. مساحة التخزين تبدأ من 256، 512، 1000 جيجا بايت. البطارية 5400 ملي أمبير. الوزن يتراوح الوزن بين 218 أو 224 جرام. الأبعاد تتمثل في 161.7×75.1×9.2. رامات تأتي 12/16 رام.

مميزات Realme GT5 Pro

يمتلك هاتف Realme GT5 Pro عدداً كبيرًا من المزايا التي يستفاد منها مستخدمي الهواتف الذكية المحمولة أهمها تتمثل خلال النقاط الآتية: