فرصه الحصول على مليون دولار.. خطوات التسجيل في مسابقة الحلم و ارقام الاشتراك

يمكن التسجيل في مسابقة الحلم حيث انها من المسابقات الشهيرة في جميع دول الوطن العربي والحصول على الجائزة الكبرى التي تصل الى مليون دولار، حيث ان المسابقه يقدمها الإعلامي الكبير مصطفى الآغا على قناة ام بي سي مصر ويتم اختيار السحب عشوائي من الفائزين فيمكن ان تكون انت الربح لهذا العام وتحقق حلمك بالحصول على جوائز كثيرة، لذلك سوف نتعرف على طريقه الاشتراك في مسابقه الحلم وارقام المسابقه خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

موعد سحب مسابقة الحلم 2024

تقوم مسابقة الحلم بعمل السحب لكي تختار أسماء الفائزين بالجوائز التي تقدمها لجميع المشاركين في هذه المسابقة، حيث ان تاريخ الاعلان لمسابقه 23 يونيو 2024 والجائزة المقدمة 800 ألف دولار يتم توزيعها على عدة مستويات في السحب الأول، بينما السحب الثاني والذي يكون في 30 يونيو 2024 على جائزة الحلم وتكون قيمتها 100,000 دولار وكيلو جرام من الذهب قيمته 60,000 دولار وسحب الثالث يكون في 11 أغسطس 2024 على جائزة الحلم 150,000 دولار.

ارقام الاشتراك في مسابقه الحلم 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال كلمة الحلم على رقم بلدك وتتمثل الأرقام فيما يلي:

مصر يكون 452987 من شبكة اورنج ومن شبكه فودافون يكون 95450 أو 95458.

و ارقام الاشتراك من الامارات 68710.

وارقام الاشتراك من الكويت تكون 4141.

و ارقام الاشتراك من البحرين تكون 94000 من شبكة زين.

وارقام الاتصالات من عمان تكون 95204.

وارقام الاشتراك من السعوديه تكون عبر موبايلي 65466.

يجب الاشارة الى مسابقة الحلم تضع بعض الشروط السهلة للاشتراك بها وهي الا يكون للشخص اقارب في المسابقة من الدرجة الاولى وان يرسل الرساله بشكل صحيح على الارقام السابقة.