نتائج السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول عبر موقع نتائجنا بالرقم الإمتحاني

يبحث عدد كبير من طلبات وطالبات الصف السادس عن نتائج السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول، التي تعد من أهم المراحل التعليمية في عمر الطالب والذي يسعى أن يحصد فيها أعلى الدرجات التي سوف تؤهله إلى مرحلة تعليمية جديدة، وأعلنت وزارة التعليم العراقية خلال الساعات الأخيرة الماضية عن الإنتهاء من عملية تصحيح أوراق الإجابة الخاصة بطلاب السادس الإعدادي بعد أن أنهى الطلاب امتحانات الدور الأول في يونيو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الإستعلام عن نتائج السادس الإعدادي العراق 2024 .

نتائج السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول

حيث صرحت وزارة التعليم العراقية أن نتائج السادس الإعدادي العراق 2024، أصبحت متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا العراقي ، وذلك تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور وتجنب الذهاب إلى المدارس خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تضرب البلاد خلال الأيام الأخيرة.

وأضاف وزير التعليم العراقي خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة كانت مهتمة بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة في جميع الكنترولات حتى يتم تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وعدم حدوث أي أخطاء تتسبب في نقص درجات الطلاب، خاصة وأنها مرحلة فاصلة في عمر الطلاب ويجب أن يجمعوا أعلى الدرجات، وتقدم وزير التعليم العراقي بأرق التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق في المراحل التعليمية المقبلة، وبعد إتباع الخطوات الآتية سوف تتمكنوا من الإطلاع على نتيجة السادس الإعدادي الدور الأول 2024 .

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي الدور الأول