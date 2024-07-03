أجمل اغاني لولو.. نزل تردد قناة وناسة للاطفال بأعلى جودة وسلى أطفالك وفرحهم

قناة وناسة للأطفال هي قناة فضائية عربية موجهة للأطفال، تقدم محتوى تعليمي وترفيهي هادف يناسب جميع الأعمار وتتميز القناة ببرامجها المتنوعة من أغاني وأناشيد تعليمية، وبرامج رسوم متحركة ترفيهية، وبرامج قصصية هادفة، وعروض مسرحية مضحكة، وبرامج تعليمية تفاعلية.

تردد قناة وناسة للأطفال

يمكنك قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي النايل سات لمشاهدة القناة بأعلي جود، من خلال الآتى:

تردد: 11258

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

برامج قناة وناسة للأطفال

تقدم قناة وناسة للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع الأعمار، تشمل:

تقدم القناة مجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد التعليمية التي تعلم الأطفال الحروف والأرقام والألوان والقيم والأخلاق الحميدة، بطريقة ممتعة وجذابة.

تعرض القناة مجموعة من مسلسلات الرسوم المتحركة الترفيهية التي تسلي الأطفال وتعلمهم في نفس الوقت، مثل لولو وبيبي وسوبر بوليس وحارة وناسة وأبطال وناسة.

تقدم القناة مجموعة من البرامج القصصية التي تحكي للأطفال قصص هادفة تنمي خيالهم وتعلمهم القيم والأخلاق الحميدة.

تعرض القناة عروض مسرحية مضحكة تسلي الأطفال وتعلمهم في نفس الوقت.

تقدم القناة برامج تعليمية تفاعلية تساعد الأطفال على التعلم من خلال اللعب والمشاركة.

مميزات قناة وناسة للأطفال

من أهم مميزات قناة وناسة للأطفال ما يلي: