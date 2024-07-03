هتفرحي قلب ولادك بيها.. تردد قناة كراميش بيبي 2024 Karameesh الجديد على الأقمار الصناعية استقبله الآن لمحتوى مميز لطفلك

تعد قناة كراميش بيبي من أكثر قنوات الأطفال التي دائما ما يكون هناك معدلات بحث مرتفعة عنها كونها قناة ناجحة منذ أن تم انطلاقها قبل عدة سنوات، وتقدم هذه القناة مجموعة من الأفلام الكرتونية للأطفال والأناشيد والأغاني التعليميه والترفيهيه وتحرص هذه القناة على أن تقدم مجموعة من البرامج التي تعلم الأطفال بعض القيم الحياتية ولكن بطريقة ترفيهية ممتعة، ومن خلال هذا التقرير وعبر السطور القادمة له سوف نتعرف معا على التردد الجديد لقناة كراميش كيدز على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات تابعونا للتفاصيل.

تردد قناة كراميش بيبي 2024

نجد أن قناة كراميش مميزه دائما عن غيرها لأنها تقدم محتوى متجدد استطاع أن يجذب إليه الأطفال الصغار من عدة فئات عمرية مختلفة، لذلك لتحظي عزيزتي الأم بقسط من الراحة من أطفالك يمكنك الآن استقبال تردد قناة كراميش المميزة للصغار عبر الأقمار الصناعيه المختلفه من خلال المعلومات التالية:

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11430.

معدل الترميز 27500.

الجودة HD .

. معامل الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي عرب سات

معدل الترميز 27500.

الجودة HD .

. التردد 11390.

معامل الاستقطاب رأسي.

طريقة تنزيل قناة كراميش

إليكم في هذه الفقرة الخطوات الكاملة لتحميل قناة كراميش على جهاز الاستقبال الموجود لديكم فقط من خلال إتباع تلك الخطوات: