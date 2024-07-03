رابط مباشر لـ الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية طرابلس 2024 بالاسم “مبروك النجاح للجميع”

يبحث جميع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية في ليبيا عن خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية طرابلس 2024 بالاسم حيث تم الإعلان خلال الساعات الماضية عن اقتراب ظهور نتائج الشهادة الاعدادية الليبية بكافة المحافظات فور انتهاء جميع عمليات التصحيح والمراجعة و سيتم رصد درجات الطلاب بشكل دقيق عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية ، وخلال السطور التالية نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الليبية في كافة المحافظات 2024.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية طرابلس 2024 بالاسم

تستعد وزارة التربية والتعليم في ليبيا لإعلان نتائج الشهادة الاعدادية خلال الساعات القليلة القادمة ومن الجدير بالذكر أنه يمكن لجميع طلاب الشهادة الإعدادية الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الليبية فور انتهاء كافة أعمال التصحيح والمراجعة وذلك عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بالدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية. ثم قم بالدخول عبر قسم “نتائج الامتحانات”. ثم قم بتحديد نتائج الشهادة الاعدادية. ثم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب. ثم قم بتسجيل جميع بيانات الطالب بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب خلال ثواني.

الشهادة الاعدادية الليبية 2024

تشكل نتيجة الشهادة الاعدادية الليبية الكثير من الخوف والترقب لدى الطلاب والطالبات وذلك حيث تؤهل نتيجة الشهادة الاعدادية الطلاب للالتحاق بالمدارس المختلفة بفترة التعليم الثانوي وفق المجموع الحاصل عليه الطالب ، وقد بلغ أعداد طلاب الشهادة الاعدادية 210 ألف طالب وطالبة بكافة المحافظات الليبية وقد انتهت الامتحانات يوم 30 مايو 2024.