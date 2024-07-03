رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 بالإسم فقط عبر موقع منظومة الامتحانات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم الليبية مشيرة إلى أن النتيجة سوف تكون متاحة أمام الطلاب بداية من الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتيجة الإعدادية ليبيا 2024 .

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

أنهى طلبة وطالبات الدبلومات الفنية امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، والتي انتهت في يونيو الماضي، وسط متابعة مشددة من قبل وزارة التعليم الليبية، وأكد الدكتور”موسى المقريف” الذي يشغل منصب وزير التعليم الليبي إلى أنه تم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024، بنسبة نجاح تخطت الـ 80% وأن النتائج أصبحت متوفرة الآن على الموقع الرسمي للوزارة في شتى المدارس اللليبية حتى يتمكن الطلاب الإطلاع عليها بكل سهولة ويسر دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب إلى المدارس.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 بالإسم فقط

وأشار مصدر مسؤول بوزارة التعليم الليبية أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، حتى تضمن تحقيق العدل والشفافية بين الطلاب وأكد إلى أن الطلاب يمكنهم الإطلاع على النتائج بكل سهولة ويسر من خلال إتباع الخطوات الآتية: