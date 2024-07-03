البيبي هيزقطط.. استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة كيدز 2024 لمشاهدة ممتعة لأجمل أغاني وأناشيد الأطفال

يوجد عدة قنوات اطفال على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات إلا أن قناة طيور الجنة تعتبر من أحد أشهر هذه القنوات خاصة وأنها من أوائل القنوات الأطفال التي تم افتتاحها لأول مرة في عام 2008، والمقر الأساسي لقناة طيور الجنة موجود داخل دولة الأردن وقد استطاعت هذه القناة أن تكتسب شهرة كبيرة في مختلف الدول العربية، وكذلك الدول الغربية خاصة وأن القناة لها نسخة باللغة الإنجليزية على اليوتيوب وتناشد هذه القناة الأطفال الصغار بمختلف أعمارهم، لذلك في كل مرة يكون هناك تحديث في تردد قناة طيور الجنة يبحث الآباء والأمهات عن التردد الجديد للقناة، وهذا ما سوف نتعرف عليه تابعونا للتفاصيل.

تردد قناة طيور الجنة كيدز 2024

تقدم قناة طيور الجنة محتوى مميز للغايه يجذب الأطفال بفضل الأناشيد والأغاني والرسوم المتحركة التي تلفت نظر الصغار، هذا طبعا بخلاف بعض البرامج التعليمية أيضا من أجل تنمية مواهب الصغار وإليكم الترددات الجديدة للقناة على الاقمار الصناعيه المختلفه:

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11258

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: ⅚

معدل الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة طيور

من أجل أن يتم ضبط تردد قناة طيور الجنة للاستفادة من المحتوى المميز الذي تقوم بتقديمه للأطفال الصغار، علينا أن نمر بعدة خطوات بسيطة كالتالي: