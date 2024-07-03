ظهرت حالا.. نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم nec.gov.ly

وزارة التعليم في ليبيا أعلنت قبل قليل عن اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي الدور الأول لعام 2024، وظهرت النتائج بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة، تميزت درجات الطلاب هذا العام بالمبشرة والنسب المرتفعة، مما يعكس التحضير الجيد الذي قام به الطلاب خلال العام الدراسي.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

يمكن لجميع الطلاب الآن الاستعلام عن نتائجهم بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التعليم الليبية، لمعرفة الدرجات التي حصلوا عليها في جميع المواد الدراسية، تعتبر هذه الشهادة حاسمة بالنسبة للطلاب حيث تمهد الطريق لانتقالهم إلى المرحلة الثانوية في مسيرتهم التعليمية.

يمكن الآن للطلاب الحصول على نتائج الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024 باستخدام رقم الجلوس، بعد الإعلان الرسمي عن ظهورها. لذا، اتبع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

اختر “نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الأول”.

أدخل رقم الجلوس الخاص بالطالب الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته.

أدخل جميع البيانات الأخرى المطلوبة.

اضغط على “استعلام”.

نتيجة نت الشهادة الإعدادية ليبيا

أعلنت وزارة التربية والتعليم في ليبيا عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية الدور الأول بعد فترة انتظار طويلة، حيث قامت لجان المراكز المركزية بتصحيح وتدقيق أوراق الامتحانات لما يقارب من 210 ألف طالب وطالبة، اليوم الأربعاء، تم نشر النتائج على منظومة الامتحانات، والآن يمكن للطلاب الحصول على درجات جميع المواد عبر الخطوات التالية: