الحلقة الأولى للعربية” مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس على القنوات الفضائية مدبلجة.. متى الموعد

يرغب الكثير من المتابعين في مختلف الدول العربية، من التعرف على الموعد الجديد لعرض حلقات الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان، التي أثارت جدلاً كبيرًا في الآونة الأخيرة، ليكون من أول المسلسلات التاريخية التي تنقل كل ما هو جديد وحصري في عالم التاريخ، مع العلم أن الجميع ينتظر عرض الموسم السادس بفارغ الصبر، وفي السطور التالية نوضح لكم الموعد المتوقع لإذاعة لأولى الحلقات.

موعد الجزء السادس من مسلسل قيامة عثمان

بدأ التصوير في أولى الحلقات من الجزء السادس لمسلسل قيامة عثمان، التي من المتوقع نشر الإعلانات والبوسترات الخاصة بالمسلسل في غضون أسابيع من الأن، من أجل أن يتعرف عليها جميع المتابعين في العديد من الدول العربية، بحيث يتم انطلاق أول الحلقات خلال شهر سبتمبر المقبل، على العديد من القنوات الفضائية وكذلك المواقع الإلكترونية المؤهلة لإذاعة المسلسل.

قناة الفجر الجزائرية

تتمثل أبرز المعلومات الخاصة بإذاعة الحلقات الجديدة من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس في مختلف الدول العربية، كما يلي:-

القمر الصناعي قناة الفجر الجزائرية يكون النايل سات.

في حين أن التردد الخاص بالقناة يتمثل في 12034.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل التصحيح: ¾.

قناة ATV التركية الناقلة لقيامة عثمان

ولكي تُشاهد كل ما هو جديد وحصري فيمكنك العمل على تنزيل التردد الجديد للقناة الناقلة لمسلسل قيامة عثمان، كالأتي:-