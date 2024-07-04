“ابنك هيبقى أغنى الأغنياء“ شروط التقديم في مدارس البترول 2024 بديلة الثانوي العام وأماكنها .. قــدم بســرعة

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور حول مدارس بديلة للثانوية العامة وتعد مدارس البترول واحدة من الاختيارات الأمثل حيث أن شركات البترول تقوم بتوفير تدريب للطلاب داخل تلك الشركات على مدار العام وهذا من أجلكسب الطالب خبرات ولكن يجب العلم أنه يتم التقديم وفق مجموعة من الشروط، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

مدارس البترول

وضعت الجهات المسؤولة داخل مدارس البترول مجموعة من الشروط اللازم توافرها لدى الطلاب من أجل القبول بكل سهولة وهذا ما سوف نوضحه لكم في السطور التالية:

يشترط أن يكون الطالب مصري الجنسية.

يجب أن يكون الطالب ناجح في مادة اللغة الأجنبية.

يشترط أن لا يقل عمر الطالب عن خمسة عشر عام ولا يزيد عن ثمانية عشر عام.

يجب أن يكون الطالب قد أتم مرحلة التعليم الأساسي وهي الشهادة الإعدادية.يجب أن يكون الطالب حاصل على مجموع 150 درجة عند الرغبة في الدخول قسم الكمبيوتر.

أما في الرغبة في التقديم على قسم البترول يجب أن يكون حاصل على 240 درجة.

يقبل قسم البترول الفني من 200 درجة.

بينما قسم سيارات البترول يقبل من 180 درجة.

يوجد داخل المدرسة قسم التبريد والتكييف والذي يقبل من 160 درجة.

أماكن مدارس البترول

يوجد عدة فروع لمدارس البترول وهي توجد في المناطق التالية:

مدرسة الطيران للبترول والشروق الصناعية للأولاد.

مدرسة الإسكندرية الصناعية للأولاد.

مدرسة البترول في حدائق الأهرام للأولاد.

المدرسة الفنية في مرسى مطروح للأولاد.

مدرسة الإسكندرية للبنات.

مدرسة دمياط للبنات.

مدرسة طنطا للبنات.

مدرسة بنها للبنات.

مدرسة المنصورة للبنات.

مدرسة الزقازيق للبنات.

مدرسة بورسعيد للبنات.

مصاريف مدارس البترول

تبدأ مصاريف المدرسة من 1000 جنيه مصري، وتصل حتى 5000 جنيه مصري.