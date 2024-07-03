سهلة وسريعة .. طريقة عمل فاهيتا الدجاج المكسيكية مثل المطاعم مع سر نجاح الوصفة لطعم مميز

تعد فاهيتا الدجاج المكسيكية من أشهر أنواع وجبات الفراخ التي تقدم في كبرى المطاعم في العالم، في الوقت الذي يشتهر فيه المطبخ العربي بوصفة شاورما الدجاج قد أصبحت فاهيتا الدجاج من الوجبات الأكثر طلباً خاصة وأن طبق الفاهيتا يتميز بنكهة مختلفة وطعم جديد للدجاج، ومن خلال هذا التقرير وعبر السطور القادمة سوف نتعرف معا على طريقة إعداد طبق فاهيتا الدجاج المكسيكية تابعونا للتفاصيل.
مقادير فاهيتا الدجاج المكسيكية
الحاجة للتجديد بالطبع مطلوبة لذلك يمكن أن يتم إعداد وصفة مميزة شأن فاهيتا الدجاج المكسيكيه من خلال تجهيز تلك المكونات:
- مقدار 2 من صدور الدجاج مقطع شرائح.
- مقدار 2 ملعقة بابريكا.
- مقدار ملعقة صغيرة الكمون.
- مقدار 2 ملعقة من عصير الليمون.
- مقدار نصف ملعقة فلفل أسود.
- مقدار نصف ملعقة ملح.
- عدد ثمرة الفلفل الأخضر مقطع شرائح.
- عدد ثمرة الفلفل الأحمر مقطع شرائح.
- عدد ثمرة البصل مقطع شرائح.
- مقدار نصف ملعقة بابريكا.
- مقدار نصف ملعقة ملح .
- عدد 4 رغيف خبز التورتيلا.
- كوب جبن الشيدر مبشور.
- كاتشب.
- مايونيز.
طريقة تحضير فاهيتا الدجاج المكسيكية
هذه الوصفة لا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير ولكن تتطلب المرور بهذه الخطوات على الترتيب:
- أولا يتم إحضار وعاء يوضع فيه شرائح الدجاج، ويضاف إليها الفلفل الأسود والملح والكمون والبابريكا، ويتم تقليب المكونات معا حتى يتم التتبيل للدجاج.
- ثانيا يتم إحضار طاسة عميقة ترفع على النار ويوضع فيها القليل من الزيت النباتي، ويسكب فيها شرائح الدجاج ويتم تقليبها جيدا حتى تتخذ تشويحة فقط.
- ثالثا يتم إضافة عصير الليمون إلى الدجاج ويعاد التقليب مرة أخرى لمدة ثلاث دقائق ومن ثم يتم رفع الطاسه عن النار وتترك جانبا.
- رابعا في وعاء منفصل يتم تتبيل شرائح الفلفل والبصل باستخدام الملح والبابريكا، ومن ثم يتم إضافة هذا الخضار إلى طاسة الدجاج ويعاد رفعها على النار حتى يتم تشويح الخضار.
- خامسا يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 وتوضع الطاسة التي تحتوي على الدجاج في الفرن لمدة 20 دقيقة لإتمام نضج الدجاج والخضار.
- أخيراً يتم إحضار خبز التورتيلا ويرش على سطحه الجبن الشيدر والكاتشب والمايونيز، ويتم توزيع الخضار مع الدجاج الذي قمنا بطهيه، ويلف الساندوتش على شكل رول ويقدم بالهناء والشفاء.