سهلة وسريعة .. طريقة عمل فاهيتا الدجاج المكسيكية مثل المطاعم مع سر نجاح الوصفة لطعم مميز

تعد فاهيتا الدجاج المكسيكية من أشهر أنواع وجبات الفراخ التي تقدم في كبرى المطاعم في العالم، في الوقت الذي يشتهر فيه المطبخ العربي بوصفة شاورما الدجاج قد أصبحت فاهيتا الدجاج من الوجبات الأكثر طلباً خاصة وأن طبق الفاهيتا يتميز بنكهة مختلفة وطعم جديد للدجاج، ومن خلال هذا التقرير وعبر السطور القادمة سوف نتعرف معا على طريقة إعداد طبق فاهيتا الدجاج المكسيكية تابعونا للتفاصيل.

مقادير فاهيتا الدجاج المكسيكية

الحاجة للتجديد بالطبع مطلوبة لذلك يمكن أن يتم إعداد وصفة مميزة شأن فاهيتا الدجاج المكسيكيه من خلال تجهيز تلك المكونات:

مقدار 2 من صدور الدجاج مقطع شرائح.

مقدار 2 ملعقة بابريكا.

مقدار ملعقة صغيرة الكمون.

مقدار 2 ملعقة من عصير الليمون.

مقدار نصف ملعقة فلفل أسود.

مقدار نصف ملعقة ملح.

عدد ثمرة الفلفل الأخضر مقطع شرائح.

عدد ثمرة الفلفل الأحمر مقطع شرائح.

عدد ثمرة البصل مقطع شرائح.

مقدار نصف ملعقة بابريكا.

مقدار نصف ملعقة ملح .

عدد 4 رغيف خبز التورتيلا.

كوب جبن الشيدر مبشور.

كاتشب.

مايونيز.

طريقة تحضير فاهيتا الدجاج المكسيكية

هذه الوصفة لا تستغرق الكثير من الوقت في التحضير ولكن تتطلب المرور بهذه الخطوات على الترتيب: