كشوفات اسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية للعراق 2024 رابط منصه مظلتي

يستطيع جميع المواطنين في العراق الحصول على كشوفات اسماء المشهورين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث انها من الموضوعات التي يبحث عنها العديد للحصول على الدعم المقدم من الرعاية الاجتماعية التي تسعى الى مسانده الشعب العراقي وتقديم الدعم المادي لهم من خلال الوجبه الاخيرة ولكن يجب ان تكون تبعا لعدة معايير وشروط تتوفر في جميع المتقدمين، وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خطوات التسجيل الالكتروني عبر منصة مازلتي وسوف نتعرف على التسجيل ومعرفه كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية خلال الفقرات التالية.

الاستعلام عن اسماء المشمولين الرعايه الاجتماعيه العراق

وزارة العمل في العراق رابط منصة مظلتي من خلاله يمكن التعرف على كشوفات اسماء المشمولين وتحميلها pdf حيث ان منصة مظلات تساعدهم في الحصول على الاسماء بشكل سريع وفي خطوات سهلة من جميع المحافظات العراقية وتكون الخطوات على النحو التالي:

اضغط على رابط منصة مظلتي ثم اضغط على تسجيل الدخول.

واضغط على الخدمات الالكترونيه

ثم اختار كشوفات اسماء المشمولين وحدد الوجبة

ثم اسم المحافظه واكتب بيانات المستفيد.

ثم اضغط على التالي ليتم تنزيل الكشوفات والاستعلام بسهولة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعايه الاجتماعيه

يجب على الفئات المستحقة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية توفير الأوراق والمستندات المطلوبة، حيث ادنى الرعاية الاجتماعية تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة والمطلقات والأرامل والأسر الفقيرة وتكون الاوراق والمستندات المطلوبه كالتالي: