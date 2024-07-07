“سجـــل هُنـــا preinscription.mdn.dz“ كيفية التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2024 بالجزائر وشروط القبول

يرغب الكثير من الطلاب في التعرف على خطوات التسجيل في مدارس أشبال الأمة وهي من المدارس التي تشبه العسكرية داخل الجزائر ويجب العلم أنها تعمل تحت إشراف وزارة الدفاع الجزائرية ووزارة التربية الوطنية والتعليم، ولكن يجب توافر مجموعة من الشروط أجل القبول في تلك المدارس وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

خطوات التسجيل في مدارس أشبال الأمة

يجب العلم أن خطوات التسجيل في مدارس أشبال الأمة بالجزائر يمر بعدة مراحل والتي جاءت على النحو التالي:

التسجيل الأولي

من المقرر فتح التسجيل الأولي بداية من 7 يوليو وسوف يظل مفتوح حتى 17 يوليو، الجدير بالذكر أنه يتم التسجيل من خلال الرابط الرسمي لمدارس أشبال الأمة وقم باتباع الخطوات الموضحة أمامك من أجل التسجيل بنجاح.

مرحلة الانتقاء

وفي تلك المرحلة يتم اختيار عدد من الطلاب المتقدمين للمدارس والاختيار يتم على حسب عدد الأماكن المتوفرة بالإضافة إلى على حسب مجموع الطالب، بعد عملية الانتقاء يجب على الطلاب المقبولين استخراج الاستدعاءات الخاصة بهم وهذا من خلال الموقع الإلكتروني الذي أدناه في النقاط السابقة وهذا سوف يكون بداية من 26 يوليو ويظل مفتوح حتى 31 يوليو.

مرحلة القبول

وهي المرحلة الأخيرة وفيها يجب على الطلاب النجاح في الفحص الطبي واختبارات القبول وهذا سوف يكون في الفترة الواقعة ما بين 21 أغسطس وحتى 31 من أغسطس.

شروط القبول في مدارس أشبال الأمة

يجب العلم أنه يتم التقديم على مدارس أشبال الأمة بعد مرحلة المتوسط وهذا يتم وفق مجموعة من الشروط وهي: