“بنسبة نجاح 60.38%” نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 ظهرت الآن لكل المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم nec.gov.ly

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 حيث انعقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف، وتم الإعلان اعتماد النتيجة ويمكن للجميع الاستعلام عنها من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، وسنوضح لكم في هذا المقال رابط الاستعلام وخطوات الاستعلام حتى تتمكن من الاستعلام عن نتيجتك بسرعة.

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

انعقد المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم الليبي للإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 وأعلن فيه الوزير عن نسب النجاح وهي 53.24% للتعليم الديني، أما الصم والبكم فنسبة النجاح هي 87.67%، أما بالنسبة للتعليم الأساسي العام فبلغت نسبة النجاح 60.38%.

وحضر امتحانات الشهادة الإعدادية 210.415 طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الناجحين فبلغ 127.031 طالب وطالبة، وعدد الطلاب الذين سيحضرون امتحانات الدور الثاني بلغ 83.342 طالب وطالبة، استطاع عدد (36991) الحصول على تقدير ممتاز، وحصل عدد (61966) على تقدير جيد جداً، فيما حصل عدد (32925) على تقدير جيد، وحصل (5149) على تقدير مقبول، ومن الجدير بالذكر أن هذه المرحلة تعتبر هامة جداً وحاسمة في مسيرة الطالب التعليمية ولذلك فنجد اهتمام كبير جداً بها.

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يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 من خلال الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية، وذلك من خلال إتباعك لمجموعة الخطوات البسيطة التالية: