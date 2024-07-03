الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة 2024 وشروط القبول

وزارة العمل في الجزائر قد أعلنت عن التسجيل في منحة البطالة وتقديم الدعم لعدد كبير من الشباب العاطلين عن العمل فهي تهدم لهم الدعم المادي، وكذلك توفر لهم فرصه عمل مناسبه ويمكن أن تقوم بالتسجيل من خلال رابط الوكالة الوطنية للتشغيل بشكل الكتروني وأوضحت الوزارة عدة شروط يجب ان تتوفر في جميع المتقدمين للحصول على المنح المقدمه من الحكومه لمساعدة الفئات التي تحتاج الى الدعم وسوف نتعرف على شروط منحة البطالة في الجزائر و طريقة التسجيل بها بالتفاصيل.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024

اضغط على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم اضغط على تسجيل الدخول وإدخال البيانات المطلوبة.

واكتب تاريخ الميلاد ورقم الهاتف ثم ادخل رقم الهوية.

وتضيف المعلومات المطلوبة وقم برفع المستندات والوثائق بشكل صحيح.

ثم اضغط على التسجيل في النهاية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحه البطاله وشروط التسجيل

يجب على جميع الراغبين في التقديم لمنحة البطالة في الجزائر الى اطلاع على عدة شروط وتوفير اوراق ومستندات مطلوبه تتمثل في التالي: