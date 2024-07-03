“هُنـــا moe.gov.ly”.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بليبيا عبر موقع وزارة التربية الليبية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية، يتساءل الكثيرون من طلاب الشهادة الاعدادية في مختلف المحافظات الليبية عن موعد ظهور النتائج والتي ينتظرونها بترقب وقلق منذ ايام بعد اعلان وزارة التربية عن انتهاء عمليات المراجعة والفحص والتدقيق واقتراب ظهور النتيجة على الموقع الرسمي للوزارة، وتتعلق آمال الآلاف بهذه النتائج التي ستكون حصاد جهد عام كامل وسيتوقف عليها بنسبة كبيرة مستقبل الطالب العلمي، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بليبيا للتيسير على الطلاب واولياء الامور أطلقت وزارة التربية والتعليم العراقية خدمة الكترونية تتيح لهم معرفة النتيجة بسهولة من مكانهم دون الذهاب لأي مكان عبر ادخال اسم الطالب ورقم جلوسه فقط، وبالتالي يمكن للطالب بمجرد الاعلان عن ظهور النتائج أن يدخل الى الموقع المحدد ويتبع الخطوات المطلوبة ليحصل بالأخير على نتيجته بشكل مفصل، وفيما يلي نستعرض لكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والخطوات المتبعة : الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية عبر الضغط هنا.

من بين الخيارات المتاحة على الصفحة الرئيسية اضغط على “نتائج الشهادة الاعدادية”.

سيطلب من المستخدم ادخال اسم الطالب ورقم الجلوس بشكل صحيح.

بعد استيفاء المطلوب قم بالضغط على “استعلام”.

سيتم استعراض نتيجة الطالب والمجموع الكلي ودرجات كل مادة. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية اعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية في بيان رسمي عن الموعد المقرر لظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بجميع المحافظات، والذي سيكون اليوم الاربعاء الموافق 3 يوليو بعد الظهر وسيتم رفع النتائج فورا على موقع الوزارة ليسهل على الطلاب الاطلاع عليها بأسهل طريقة وفي أسرع وقت، على أن ترسل الى المدارس والادارات التعليمية في غضون ايام قليلة.