مشاهدة مسلسل الكذبة الحلقة 5 مترجمة بجودة hd ديلي موشن

يبحث عدد كبير من المتابعين عن موعد عرض مسلسل الحلقة 5 الكذبة وهو من الأعمال التركية التي تم إطلاقها منذ أيام قليلة ولكنه نجح في الحصول على نسب مشاهدة مرتفعة وهذا بسبب قصته المثيرة والتي تدور حول البطلة الذي تقوم بقتل زوجها، سوف نعرض لكم تفاصيل المسلسل من خلال السطور التالية وسوف نوضح لكم أيضا القنوات العارضة ومواعيد العرض.

الحلقة 5 الكذبة

تدور قصة مسلسل كذبة حول مليكة والتي تتهم بقتل زوجها وسوف يتم الحكم عليها بالقضاء عشرين عام في السجن، مليكة لديها ابنة وقبل دخولها السجن سوف تعطيها لشقيقتها حتى تربيها وبعد أن تمضي مليكة مدتها وتخرج من السجن سوف تجد أن شقيقتها قد باعت ابنتها وسوف تبدأ بالبحث حول ذلك الموضوع حتى تجد ابنتها تعيش مع عائلة غنية وسوف تتقرب مليكة من تلك العائلة وتعمل مربية أطفال لديهم، سوف تحاول مليكة التقرب من ابنتها وذلك حتى تكتسب ثقتها وسوف تكتشف خداع تلك العائلة.

القنوات العارضة لمسلسل كذبة

يتم عرض حلقة واحدة من مسلسل كذبة كل أسبوع وذلك هو يوم الإثنين وذلك في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية وتركيا وتعرض في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة وهذا على قناة كانال دي التركية.

أبطال مسلسل كذبة

يشارك في مسلسل كذبة مجموعة من الممثلين الذين نجحوا في تأدية أدوارهم بنجاح ومنهم: