عشان حبايبك.. طريقة عمل كريم كراميل خطوة بخطوة وسر نجاح الوصفة الطعم مش طبيعي بأقل الإمكانيات

يظل حلو الكريم كراميل من أحد أشهر الحلوى الباردة التي لها مذاق رائع وطعم مميز وسهلة جدا في التحضير، كما أنها تعتبر تحلية خفيفة على المعدة وفي هذا التقرير ومن خلال موقعنا سوف نتعرف معا على طريقة إعداد حلى الكريم كراميل في البيت وبكل سهولة، مع أسرار نجاح الوصفة لتكون مماثلة تماماً لنفس الكريم كراميل الذي يقدم في كبرى محلات الحلويات المعروفة والشهيرة تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.

مكونات الكريم كراميل

لتحضير وصفة حلو الكريم كراميل علينا ان نقوم بتجهيز المكونات التالية لتسهيل إعداد الوصفة:

مقدار 2 كوب من الحليب.

مقدار كوب من السكر.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ربع كوب من الماء.

طريقة تحضير الكريم كراميل

لإعداد الكريم كراميل بدون الحاجة إلى استخدام البيض علينا المرور ببعض الخطوات السريعة كالتالي: