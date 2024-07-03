”ألف مليون مبرووك moe.gov.ly“ نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا عبر الموقع الرسمي للوزارة

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا

من المرجح أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا اليوم الأربعاء الموافق الثالث من يوليو في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت وذلك وفقا لما تم الاعلان عنه في بيان وزارة التربية والتعليم الاخير والذي أوضح انتهاء عمليات تصحيح الاوراق ومراجعتها والتدقيق ورصد الدرجات ولم يتبقى فقط سوى اعتماد النتيجة من الوزير ومن ثم رفعها على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، وبذلك يمكن للطلاب معرفة نتيجتهم والدرجات والمجموع الكلي من خلال ادخال بعض البيانات فقط ومن مكانهم دون الاضطرار للذهاب الى المدرسة للاستفسار عن النتيجة واهدار المزيد من الوقت والجهد.