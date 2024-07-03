”ألف مليون مبرووك moe.gov.ly“ نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا عبر الموقع الرسمي للوزارة

نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا، بعد انتهاء اختبارات الشهادة الاعدادية مؤخرا بكافة المحافظات الليبية ينتظر آلاف الطلاب واولياء الأمور ظهور النتائج بفارغ الصبر من أجل الاطمئنان على تجاوز ابناءهم لهذه المرحلة الهامة والتي ستحدد بشكل كبير مستقبل ابناءهم الدراسي في السنوات المقبلة، وبالفعل اعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية أن النتائج ستظهر خلال الأيام القليلة القادمة وأنها ستكون متاحة على الانترنت، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية.
نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا
من المرجح أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا اليوم الأربعاء الموافق الثالث من يوليو في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت وذلك وفقا لما تم الاعلان عنه في بيان وزارة التربية والتعليم الاخير والذي أوضح انتهاء عمليات تصحيح الاوراق ومراجعتها والتدقيق ورصد الدرجات ولم يتبقى فقط سوى اعتماد النتيجة من الوزير ومن ثم رفعها على الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، وبذلك يمكن للطلاب معرفة نتيجتهم والدرجات والمجموع الكلي من خلال ادخال بعض البيانات فقط ومن مكانهم دون الاضطرار للذهاب الى المدرسة للاستفسار عن النتيجة واهدار المزيد من الوقت والجهد.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا
الآن أصبح بإمكان طلاب الشهادة الاعدادية معرفة نتيجتهم بالتفصيل من خلال موقع الوزارة الرسمي وذلك في غضون دقائق عديدة وعبر اتباع عدة خطوات بسيطة نستعرضها لكم في السطور التالية :
- الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية بالضغط على هذا الرابط.
- من الصفحة الرئيسية انتقل الى قسم “النتائج”.
- في الخانات المخصصة ادخل اسم الطالب ورقم الجلوس بشكل صحيح.
- ثم اضغط على ايقونة “استعلام” لتظهر لك النتيجة بالتفصيل ومجموع الطالب الكلي.