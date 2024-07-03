“شَوف مين بدل مين”.. اسماء الوزراء الجدد بعد تعديل اليوم بالصور

ينتظر الشعب المصري التعديل الوزاري ومعرفة اسماء الوزراء الجدد بعد تعديل اليوم على احر من الجمر، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يعيش فيها المصريون، فكل مواطن مصري بات يبحث عن تاريخ كل وزير جديد حتى يتولد لديه الأمل في مدى حل الأزمة التي يعاني منها سواء ازمة اقتصادية أو أزمات المعيشة وغلاء الأسعار، لذا انفردت بعض القنوات المصرية لاسيما بعض الاعلاميين بالحديث عن اسماء الوزراء الجدد عقب تعديل اليوم، من بينهم قناة اكسترا نيوز والتي قامت بنشر التشكيله الكامله لجميع الوزراء الجدد التابعين لحكومة مصطفى مدبولي، ومن جانبنا ننشر لكم تفاصيل اسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد بالإضافة إلى سرد معلومات اخرى يرجى المتابعة.

اسماء الوزراء الجدد بعد تعديل اليوم

هام وعاجل لجميع الشعب المصري أعلنت اليوم رئاسة الوزراء المصرية عن تشكيل وزراء جدد، يمكنكم الاطلاع على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، والرجوع إلى تاريخ كل وزير أو بالأحرى أهم الخبرات المتوفرة لدى كل وزير حتى تعرفون هل جدير بالانضمام إلى منصبة هذا أم لا، فقط يرجى الإطلاع على اسماء الوزراء الجدد بعد تعديل اليوم من خلال الفقرة التالية.

قائمة اسماء حكومة مصطفى مدبولي الجديدة

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي كان قد أعلن منذ فترة قصيرة عن إنهاء أزمة الكهرباء في مصر وأتى تلك القرار عقب مجهود كبير، لكن الوقت الراهن هناك مشكلات أخرى، وعلى ما يبدوا أن الوضع بحاجة إلى وزراء جدد أكثر خبرة وكفاءة، وبناءً عليه فيما يلي عرض كامل لكل اسماء الوزراء الجدد بعد تعديل اليوم:

أحمد أشرف على كوجك وزيراً للمالية خالد عاطف عبد الغفار محمد نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية وزير الصحة والسكان. حسن محمد حسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة الخارجية. شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار. محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال. رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون. مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي. أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة. محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني. أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة. محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي. شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية. أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف بديلاً عن محمد مختار جمعة. هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري. محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة. سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني. عمرو أحمد سميح طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة. منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية. شريف مجدي حسين شربيني وزيراً للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. محمد صلاح الدين وزيراً للإنتاج الحربي. عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيراً للعدل. محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. علاء الدين فاروق زكي وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي. كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية.

الوزراء الجدد بالصور والاسماء

تستطيع مشاهدة صورة كل وزير بشكل مباشر فقط من خلال رابط التشكيل الوزاري.