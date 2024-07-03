أنباء متداولة.. حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024 وفقاً لتصريحات مجلس الوزراء

يتساءل ويبحث الملايين من المواطنين بجمهورية مصر العربية عن حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024، لأن هناك أنباء كثيرة وأخبار متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول هذا الأمور، وهذا ما يشغل الكثير من المواطنين، في تصريحات سابقة لمجلس الوزراء بأن تغيير التوقيت بين الصيفي والشتوي والعكس جعل الدولة توفر 1% من الطاقة الكهربائي، وهذا ما يكون لها تأثير إيجابي ويوفر الكثير من المال،

تغيير التوقيت توقف نحو 7 سنوات متتالية ولكن عندما تم إجراء دراسة دقيقة حول هذا الأمر تبين بأن هذا التغيير يكون به منفعة كبير لصالح المواطن والدولة، وخالصةً بأن الكثافة السكانية أصبحت أعلى وبحاجة شديد لطاقة كهربائي أكبر، وهذا ما جعل الحكومة تتخذ قرارات سريعة بعودة تطبيق التوقيت، واليوم نستعرض لكم ما تبحثون عن معرفة وهو حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024 .

حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي 2024

بعض الأشخاص تسير وراء الأخبار التي يتم تداولها على بعض صفحات التواصل الاجتماعي، دون الرجوع للمصدر الرسمي والتأكد من صحة هذه الأخبار، كما يقوم البعض بمشاركة الخبر على صفحتها والجروبات المختلفة ويقومون وإرسالها للأصدقاء، لكن هذا ما يسبب ضجة كبيرة، لذلك كشف مجلس الوزراء عن حقيقة الخبر المتداول بقرار إلغاء تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة المقبل 5 من يوليو الجاري 2024 وأكدت بأنها مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة، وأن تطبيق التوقيت بين الصيفي والشتوي جاء وفقاً للقانون رقم 24 لعام 2023، ويرجى من المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الأخبار الكاذبة والمضللة.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي و تطبيق التوقيت الشتوي في مصر

لقد بدأ التوقيت الصيفي في مصر الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي 2024 وتحديداً يوم 26 أبريل، على أن يستمر تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لمدة 6 أشهر، وسوف ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي حتى الخميس الأخير من من شهر أكتوبر المقبل 2024 وفي تلك الحالة تتراجع الساعة 60 دقيقة لتصبح حسب التوقيت الشتوي الساعة 9 بدلاً من الساعة العاشر، وهذا ما يجعل ساعات الليل أطول من ساعات النهاؤ عكس التوقيت الصيفي.