أغاني أطفال 24 ساعه.. اعرف تردد قناة وناسة الجديد وخلي طفلك يستمتع

تعد قناة وناسة من أهم القنوات الرائدة التي تخاطب الأطفال، فهي تقدم محتوي ترفيهي متنوع وتعليمي وتهدف لتعليم الأطفال الأرقام والحروف بالإضافة إلى المبادئ والقيم وذلك عن طريق الأغاني والأناشيد التي تقدمها، كما تتميز بأنها ملائمة لكافة الأعمار الصغير وتحافظ على أتاحت مشاهدة ممتعة ورائعة ومفيدة للأطفال، وسوف نعرض من خلال مقالنا تفاصيل التردد وكيفية التنزيل.

تردد قناة وناسة الجديد

تسعى دائما إدارة قناة وناسة بتقديم محتوى يضم بين الترفيه والتعليم في آن واحد ،حتى يجذب الأطفال لمشاهدة القناة والتعليم بطريقة جديدة فعالة وممتعة، كما تقدم القناة كافة برامجها بجودة عالية مما يضمن مشاهدة مريحة وممتعة، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة مجانا، مما يمكن الأطفال بالمشاهدة والاستمتاع في أي وقت يريده، ويمكن تنزيل القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات التالية:

التردد: 11470.

جودة القناة: HD.

معامل التصحيح: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

اما للتنزيل على قمر عرب سات

التردد: 11270.

جودة القناة:SD.

معامل تصحيح الخطأ:¾.

الاستقطاب: عمودي.

الترميز: 27500.

كيفية تنزيل قناة وناسة

لتتمكن من تنزيل قناة وناسة على الجهاز الخاص بك يجب عليك اتباع تلك الخطوات بنفس الترتيب: