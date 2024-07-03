LINK شغال… نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024 الدور الأول عبر موقع وزارة التربية والتعليم رابط مباشر “مبروك النجاح”

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية اليوم عن نتائج امتحانات التعليم الأساسي بعد فترة من الانتظار والتأخير، حيث أصبح من الممكن لطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم الاستعلام عن النتائج والمجموع الكلي بسهولة عبر وسائل مختلفة دون الحاجة للتوجه إلى المدارس، وجاء هذا الإعلان بعد فترة من الانتظار الطويل وسط تأكيد الوزارة على الشفافية والنزاهة في عملية التصحيح لضمان إعطاء كل طالب حقه.

الإعلان الرسمي عن نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية بعد انتهاء فترة الامتحانات التي استمرت من 19 مايو حتى نهاية الشهر، وحرصت الوزارة خلال هذه الفترة على مراقبة سير الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات لضمان سير الامتحانات بدون مشاك، كما أشارت الوزارة إلى أنه سيتم تكريم الطلاب المتفوقين كحافز لبقية الطلاب، مما يعكس الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية في البلاد.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

لتسهيل عملية الاطلاع على النتائج، وفرت الوزارة رابطًا إلكترونيًا يمكن من خلاله للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج الشهادة الإعدادية وكافة الدرجات، يتيح هذا الرابط الاستعلام عن النتائج بسرعة وسهولة من خلال خطوات بسيطة تتضمن :

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم الليبية ونتائجنا. ثم الانتقال إلى قسم الخدمات الإلكترونية. واختيار نتائج الامتحانات. وتحديد نتائج الشهادة الإعدادية للعام 2024. وإدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة.

ضمن جهودها لتطوير التعليم، عملت الوزارة على تحسين البنية التحتية الإلكترونية وتوفير عدة مواقع للتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، مما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز من كفاءة العملية التعليمية، هذه الخطوات تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على المعلومات وتعزيز الشفافية، حيث يمكن للطلاب طباعة نتائجهم والاحتفاظ بها بسهولة، مما يساهم في التحاقهم بالمرحلة الثانوية بسلاسة.