استمتع بالمزايا الجديدة.. واعرف طريقة تنزيل لعبة جاتا 5 GTA V الإصدار الأخير

يرغب الكثير من الأشخاص القيام بممارسة الألعاب، وبالأخص لعبة جاتا، ولذلك يقومون بالبحث حول طريقة تحميل لعبة جاتا، التي تعد من الالعاب المشهورة جدا والمفضلة لدى عدد الكثير من الأشخاص، حيث أنها تخلق جو من المطاردة والهروب بين اللاعبين بواقعية ، كما قد تم تحديثها أكثر من مرة بجودة عالية، ولذلك فالبحث متزايد عليها ، وبالتالي نقدم لكم طريقة تنزيل لعبة جاتا للكمبيوتر والإكس بوكس والبلاي ستيشن.

طريقة تحميل 5 GTA V للكمبيوتر

يمكنكم اتباع هذه الطريقة لكي تقوموا بتحميل لعبة جاتا الإصدار الجديد وهي كالتالي:

في البداية قوم بفتح متجر Epic .

. بعد عليك إنشاء حساب جديد .

ثم قوم بتحميل Epic Games Launcher ومن ثم عليك تثبيته على الجهاز.

افتح المتجر وابحث عن Grand Theft Auto V.

اضغط على اللعبة ثم اختار Buy Now.

وبالتالي تكون اللعبة متوفرة في مكتبتك، قوم بتحميلها واستمتع باللعب مع زملائك.

طريقة تحميل اللعبة على الأكس بوكس

يمكن تحميل لعبة جاتا أيضا على الاكس بوكس ومن خلال اتباع التالي:

افتح متجر Xbox .

. بعدها عليك البحث عن لعبة Grand Theft Auto V.

ثم اضغط علي اللعبة واضغط على كلمة شراء.

ومن ثم قوم بتحميل اللعبة من المتجر.

طريقة تحميل اللعبة على البلاي ستيشن

يمكنك اتباع الخطوات التالية لتحميل لعبة جاتا على البلاي ستيشن: